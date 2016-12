Ballottaggi, Venezia al centrodestraVota meno di un italiano su due

La maggioranza degli elettori non ha votato; il Pd perde Venezia, Arezzo, Matera e Nuoro, ma va bene a Trani Macerata, Mantova e Lecco, mentre al centrodestra vanno anche Fermo e Chieti. Sono questi i risultati principali del voto per i ballottaggi delle elezioni comunali , che confermano la tendenza all'astensione (ha votato il 47,11%) e segnalano difficoltà per il centrosinistra . Alle 15 chiusi i seggi anche in Sicilia .

Venezia, Luigi Brugnaro nuovo sindaco - Il voto più atteso era quello di Venezia, commissariata da un anno dopo l'arresto del sindaco di centrosinistra Giorgio Orsoni per la vicenda Mose. Il Comune ha cambiato campo: Luigi Brugnaro, sostenuto dal centrodestra, festeggia la vittoria contro il senatore ed ex magistrato Felice Casson col 53,21% dei voti. "Da ora si lavora per la città; io sono per dare una mano a Zaia come a Renzi", ha dichiarato Brugnaro festeggiando la vittoria.



Anche Rovigo al centrodestra - Il successo del centrodestra in Veneto è stato completato dall'elezione a Rovigo del leghista Massimo Bergamin, che si è imposto con circa il 60% delle preferenze.



Nuoro, Pd sconfitto - Pd sconfitto anche a Nuoro, in modo clamoroso: il sindaco uscente Alessandro Bianchi si è fermato al 31,6%, cedendo allo sfidante Andrea Soddu (68,4%), appoggiato da quattro liste civiche con il Partito sardo d'azione.



Brutte notizie per il partito del premier Matteo Renzi anche da Matera, dove l'uscente Salvatore Adduce è stato battuto da Raffaello De Ruggieri (54,5%), sostenuto da liste civiche del centrosinistra e del centrodestra.



Arezzo passa al centrodestra - Ed anche il testa a testa ad Arezzo fra Matteo Bracciali del centrosinistra e Alessandro Ghinelli del centrodestra si è concluso con la vittoria di quest'ultimo (50,8%).



Pd confermato a Trani e Macerata - Escono invece confermati i sindaci di centrosinistra a Trani, dove Amedeo Bottaro supra il 75%, ed a Macerata, dove Romano Carancini sfiora il 60%.



Nelle Marche il Pd registra la sconfitta di Fermo, dove viene eletto l'ex assessore Paolo Calcinaro (69,9%), sostenuto da liste civiche. In Abruzzo a Chieti vince Umberto Di Primio del centrodestra.



Lecco e Mantova al Pd - Le notizie migliori per il Pd arrivano dalla Lombardia, dove si impongono nettamente Mattia Palazzi (62,6%) a Mantova e Virginio Brivio (54,4%) a Lecco.