"Impresentabile io? Ma vaffa..." La rabbia di Rosa Criscuolo sul web

Membro della lista Centro Democratico, che corre per Vincenzo De Luca presidente della Regione Campania, Rosa Criscuolo ha militato nei radicali, ma è ricordata soprattutto con l'appellativo di "dama bianca" per essere stata l'ultima ad aver cenato con Scajola prima dell'arresto. Non ha preso per niente bene che qualcuno abbia indagato nei suoi trascorsi e l'ha detto "in faccia" o meglio "in video" perché il messaggio arrivasse "una volta e per tutte, è inutile mettersi a fare comunicati: andate affa...".