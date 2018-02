Dure anche le parole del ministro dell'Interno, Marco Minniti. La sparatoria di Macerata, ha detto, è un fatto "inaccettabile perché in una democrazia non è consentito a nessuno di farsi giustizia da solo, anche se in questo caso non c'è nulla che possa richiamarci ad un'idea di giustizia". Su questo, ha sottolineato Minniti, lo Stato "non transige: non è argomento di dibattito politico". "Nessuno cavalchi l'odio, la contrapposizione di fronte ad un fatto grave che poteva essere gravissimo".



"Siamo di fronte ad una iniziativa criminale individuale preparata e progettata" dallo stesso Traini. Non c'è nulla al momento che faccia pensare ad una iniziativa organizzata" con altri. Secondo quanto ha riferito il ministro, è emerso un "evidente odio razziale: c'è un background di estremismo di destra con chiari riferimenti al fascismo e al nazismo. Quello che è avvenuto ricorda un raid di rappresaglia armata del tutto casuale". Minniti ha aggiunto che non c'è alcun rapporto tra i feriti e Traini.