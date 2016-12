Spalla rotta per Sergio Cofferati

22:54 - Incidente sportivo per Sergio Cofferati, vittima di una caduta sul ghiaccio di Cogne che gli è costata la frattura della spalla destra. L'infortunio non impedirà all'eurodeputato di correre per le primarie del Pd per la presidenza della Regione Liguria a cui è contrapposto all'assessore regionale alle Infrastrutture Raffaella Paita, e al rappresentante del Centro democratico Massimiliano Tovo. Il 31 dicembre sarà operato all'ospedale di Aosta.

Disdetti alcuni appuntamenti elettorali, ma il 3 gennaio tornerà a fare campagna elettorale. L'appuntamento principale a Ventimiglia: si parla di legalità e sicurezza. Il voto per le primarie è fissato per l'11 gennaio.