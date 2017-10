Spagna, Antonio Tajani riceve da Re Felipe il premio Asturie

Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto ad Oviedo, in Spagna, il premio "Principessa delle Asturie", insieme al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e al Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Ritiro questo premio a nome di tutti i cittadini europei, con l'impegno a continuare lo sforzo per un'Europa più vicina alle loro preoccupazioni", ha commentato Tajani.

Il presidente dell'Europarlamento ha anche reso omaggio a Indro Montanelli: "Il mio maestro nel mondo del giornalismo è stato Indro Montanelli, che ricevette il Premio per la Comunicazione e l'Umanesimo nel 1996. Mi emoziona - ha detto Tajani - sapere che prima di me è stato qui".



E nel suo intervento non è mancato un riferimento alla crisi catalana: "Quando alcuni seminano la discordia ignorando deliberatamente le leggi è necessario ricordare l'importanza del rispetto dello stato di diritto". "I trattati Ue e la costituzione spagnola formano, ha aggiunto, un solo corpo legale e democratico, che tutti abbiamo il dovere di rispettare".