Soru condannato, Grillo attacca il Pd: "Chi sarà il prossimo?"

Dopo la condanna a tre anni di reclusione per evasione fiscale dell'ormai ex segretario del Pd in Sardegna, Renato Soru , Beppe Grillo torna ad attaccare i dem. "Oggi tocca a Soru, europarlamentare e capo del Pd in Sardegna - scrive il leader dei Cinquestelle sul suo blog -. Dopo l'euroindagato per voto di scambio mafioso Caputo , il gruppo del Pd a Bruxelles si ingrossa con un eurocondannato. L'epopea immorale del Pd continua. Chi sarà il prossimo? ".

Sisto (FI): "Moralizzatori finiscono per essere moralizzati" - Forza Italia commenta la notizia con il deputato Francesco Paolo Sisto: "Le responsabilità penali sono personali, non di gruppo e meno che mai ideologiche. Su questo non cambiamo di certo idea oggi perché in ballo c'è il Pd. Ma non si può non ricordare che quello stesso Pd, per anni, ci ha resi oggetto di una serie di interventi moralistici, tuonando contro Forza Italia e il centrodestra. Alla fine, tutti i moralizzatori finiscono per essere moralizzati".



Salvini: "Tutti hanno mele marce, ma..." - Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca i democratici: "Qualche mela marcia c'è in tutte le case, basta rottamarla. Ma se iniziano essere 110 allora è un un problema, anche perché in certe zone ci sono dei sistemi di potere, basti pensare alla Toscana o all'Emilia". Il numero del Carroccio chiude poi ironizzando: "Ma sono compagni che sbagliano...".



Fedriga (Lega): "Il Pd ruba, l'Italia piange" - Un altro leghista, il deputato Massimiliano Fedriga, rincara la dose: "Il Pd ruba, l'Italia piange. Non capisco con quale coraggio questo governo riesca ancora a rivolgersi ai cittadini. Corruzione, appalti truccati, mazzette, collusione con la mafia, evasione fiscale, firme false, truffe, eccolo il Pd degli scandali. Oggi è stata la volta di Renato Soru europarlamentare e capo del Pd in Sardegna, due giorni fa di Uggetti, sindaco di Lodi. Gli ultimi due nomi di una lista interminabile di condannati, indagati e collusi. Ottobre si avvicina e la fine di Renzi e del suo governo di ladri anche".



Meloni: "No superiorità morale del Pd" - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta: "Io da qualche anno dico che questa presunta superiorità morale della sinistra non era poi così superiore".