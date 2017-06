Sopralluogo della Commissione antimafia nell'ospedale di Riina

Alcuni membri della Commissione parlamentare antimafia hanno effettuato lunedì un sopralluogo all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in regime di 41 bis Totò Riina. Il presidente della Commissione, Rosy Bindi, riferirà a breve in Commissione sull'esito del sopralluogo. Il boss dei boss, in carcere dal 1993, è al centro di una polemica sull'opportunità di alleviargli il regime carcerario a causa della malattia.