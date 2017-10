Sondaggio Tecné: "Il Rosatellum bis non garantisce la maggioranza"

Votare con il Rosatellum bis significherebbe avere un Parlamento senza maggioranza . E' ciò che emerge da una simulazione realizzata dall'istituto Tecnè per Tgcom24 : nessuna coalizione riuscirebbe infatti a raggiungere i 316 seggi alla Camera. Un asse Partito Democratico - Alternativa Popolare arriverebbe a 174, mentre i l Movimento 5 Stelle da solo si fermerebbe a quota 169. Anche nell'ipotesi di una coalizione di centrodestra con Alternativa Popolare ci si fermerebbe sotto la maggioranza, a quota 261 deputati, contro i 228 di un centrosinistra unito e i 137 del M5s.

La nuova riforma della legge elettorale, depositata in commissione Affari costituzionali, dunque non risolverebbe il problema della governabilità dopo le prossime elezioni. La simulazione segnala anche le diverse priorità degli elettori. Chi sostiene il Pd pensa che il problema principale oggi siano le tasse troppo alte, mentre chi vota il M5S e a sinistra del Partito democratico è preoccupato dalla mancanza del lavoro. Per gli elettori della destra invece la priorità è l’emergenza immigrazione.