Sondaggi Amministrative, a Milano il sorpasso di Parisi

Stefano Parisi passa in vantaggio di 0,7 punti percentuali sul rivale Giuseppe Sala, attestandosi al 38,3%: sono questi i dati del sondaggio Tecnè per Tgcom24 sulle elezioni amministrative di Milano. Rispetto al sondaggio del 27 aprile, il candidato del Pd ha perso lo 0,4%, mentre quello del Centrodestra ha registrato un aumento di consensi dello 0,4%. In caso di ballottaggio tra Parisi e Sala, sale dello 0,3% il consenso per il candidato del Centrodestra, che si attesta al 50,3%; al contrario Sala perde 0,3 punti percentuali scendendo dal 50% del precedente sondaggio al 49,7%.