Soldi partiti, caos in Commissione

Il Movimento 5 Stelle blocca i lavori in commissione Affari Costituzionali per impedire che la maggioranza acceleri sul ddl Boccadutri, quello che sblocca i finanziamenti ai partiti per il 2013-2014. "La maggioranza punta a far arrivare subito il disegno di legge in Aula incardinandolo prima delle unioni civili e noi vogliamo impedirlo", spiega Vito Crimi.