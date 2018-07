Soldi Lega, Di Maio: "D'accordo con Bonafede, nessun imbarazzo"

Luigi Di Maio è "d'accordo con Bonafede" in merito alla sentenza legata ai fondi della Lega. Il ministro della Giustizia ha detto che "le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica" dopo gli attacchi di Salvini alla magistratura. E il vicepremier: "E' una vicenda che riguarda i diamanti e le lauree in Albania di Bossi, me la ricordo bene. Con quella storia la Lega scese all'1-2%".