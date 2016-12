Smog, Salvini:divieto Milano idiota

"Che idiozia per chi vorrebbe semplicemente lavorare". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta il blocco a Milano delle auto, divieto che dalle 10 alle 16 ferma anche vetture gpl e metano "che non inquinano" e moto e motorini. "Il sindaco Giuliano Pisapia ha portato via 100 milioni di euro ai milanesi con Area C e la qualità dell'aria non è migliorata per un accidente", ha poi aggiunto.