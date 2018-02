Smog, Galletti: "Venerdì l'Ue riceverà gli ultimi documenti"

"Si concluderà venerdì, così come richiesto dalla Commissione europea, con l'invio degli ultimi documenti, la trasmissione del dossier relativo alle misure messe in campo per il miglioramento della qualità dell'aria italiana". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, rispondendo all'ultimatum lanciato da Bruxelles al nostro Paese in cui si richiedeva la presentazione ulteriori misure contro l'inquinamento entro il 9 febbraio.