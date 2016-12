15:29 - "I fondi per la Sla e le non autosufficienze sono sempre stati trovati in Parlamento. Mi sembrerebbe molto strano se non si trovassero cento milioni". Ad affermarlo è il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che aggiunge: "Ho parlato con esponenti di diversi gruppi parlamentari, riscontrando una ferma volontà di reperire questi fondi".