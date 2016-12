Sisma,Renzi:se tutti diamo mano Amatrice tornerà più solida di prima

"Se tutti diamo una mano, Amatrice tornerà ad essere non so se più bella, ma certamente più forte e più solida". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla Fiera del Levante, ringraziando per la loro "professionalità" tutte le forze, anche volontarie, che hanno permesso i soccorsi sia in occasione dello scontro ferroviario ad Andria sia in occasione del sisma del 24 agosto. "Di fronte alle difficoltà l'Italia tira fuori il meglio", ha aggiunto.