Sisma, Renzi: "Garantiremo ricostruzione vera per ripartire"

"La credibilità e l'onore di tutti noi sarà nel garantire una ricostruzione vera che consentirà agli abitanti di vivere, di ripartire". Lo ha detto Matteo Renzi, a Rieti per un vertice dopo il terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia. "Questa visita sarà la prima di una lunga serie - ha aggiunto il premier -. La prima cosa da fare è creare condizioni in cui si possa ricostruire in un clima di sicurezza".