Sisma, Meloni: "Sbagliato nominare Errani per la ricostruzione"

Nominare Vasco Errani come commissario per la ricostruzione? Non è d'accordo Giorgia Meloni, che su Facebook scrive: "Non mi pare una grande idea. Errani ha come curriculum specifico solo il fatto di essere stato governatore dell'Emilia Romagna durante il sisma del 2012. Sembra una scelta che risponde più a logiche interne al Pd che non all'interesse delle zone terremotate". "Mi sembrerebbe più sensata la scelta di un prefetto", aggiunge la leader Fdi.