Sisma, Gentiloni in Abruzzo: "Dal governo impegno totale sulla ricostruzione"

"Lavoreremo nelle prossime settimane aggiustando quello che c'è da aggiustare per essere certi che le risorse messe a disposizione non trovino ostacoli burocratici - ha spiegato Gentiloni -, lo faremo con tutto l'impegno possibile ma lo dobbiamo fare con voi, con i sindaci, con gli esponenti delle autorità locali".



Il presidente del Consiglio ha elogiato lo spirito di iniziativa della popolazione del Centro Italia, messa ripetutamente a dura prova dai terremoti: "Di fronte al ripetersi di fenomeni come questo è straordinario vedere come ci sia una volontà di continuare a riaprire attività imprenditoriali e costruire scuole. Questa speranza è la nostra risorsa fondamentale, il compito del governo è di alimentarla e tentare di incoraggiarla".



"L'opera di ricostruzione non si fa in un attimo e non è mai priva di contraddizioni e ritardi - ha aggiunto il premier - ma quello che conta è che l'impegno sia incondizionato e totale. Per questo i tengo a venire frequentemente nelle zone colpite dal sisma perché è un modo per confermare questo impegno".



La cerimonia d'inaugurazione della scuola dell'infanzia di Capitignano, centro dell'Abruzzo, verso il confine con il Lazio, colpito dal sisma del 2009 e dai terremoti del centro Italia, riguarda una struttura realizzata con i fondi del post sisma dell'Aquila del 2009 grazie all'impegno dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc).