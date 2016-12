Sisma, Errani: "Nominato Commissario non per logiche interne al Pd"

"Voglio dire una cosa: molti mi conoscono, non avrei mai accettato un incarico in chiave dialettica tra maggioranza e minoranza Pd, non sono un uomo del Pd ma un uomo delle istituzioni. Starò lontanissimo dalle polemiche partitiche". Così Vasco Errani risponde alle accuse lanciate dall'opposizione sulla sua nomina a Commissario per il post-sisma. "Le mie prime preoccupazioni saranno l'accuratezza nella spesa e la trasparenza", aggiunge.