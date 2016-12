Sisma, decreto: "casette" in arrivo,sindaci si occupino di sicurezza

Via libera all'operazione moduli abitativi (più noti come "casette"), che prenderanno il posto delle tende sui luoghi del sisma; misure a favore della ripresa dell'economia, con attenzione particolare all'agricoltura; sindaci autorizzati a procedere in autonomia per le messa in sicurezza dei centri. Sono i punti principali del decreto legge sul terremoto varato dal governo, che prevede anche l'assunzione di 350 persone nei Comuni colpiti.