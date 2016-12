Sisma, Boldrini ad Amatrice: "Per la politica è il tempo dei fatti"

"Le persone concedono fiducia alle istituzioni, ma non in bianco. Ora per la politica è il tempo dei fatti". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo aver visitato Amatrice. "E' importante raccogliere dagli amministratori locali tutte le richieste e fare in modo che quelle richieste - aveva detto la Boldrini ai giornalisti - poi si traducano in norme e stanziamenti adeguati".