Sisma, aquilani scrivono a Bertolaso Ira dopo frasi su "Roma terremotata"

"Cari romani, il 30 marzo 2009, una settimana prima del terremoto, Bertolaso organizzò la commissione grandi rischi all'Aquila. Per effetto di questa 'operazione' molte persone sono rimaste serene nelle proprie case la notte del terremoto", sottolineano.



"Fin da subito dopo il terremoto, Bertolaso, commissario per l'emergenza, ha utilizzato i suoi poteri per ostacolare in tutti i modi la partecipazione e l'autorganizzazione della popolazione - proseguono - vietando assemblee e volantinaggi nelle tendopoli, trasferendo metà della popolazione in altre città e in altre regioni, e reprimendo ogni tipo di protesta, grazie alla complicità del prefetto e vice commissario Franco Gabrielli".



"Con le palazzine del Progetto Case e le sue 19 'new town' Bertolaso ha sostanzialmente contribuito alla devastazione del territorio aquilano - sostengono - occupando circa 460 ettari fuori città (più dell'estensione del centro storico aquilano) e favorendo, grazie alla deroga sugli appalti dovuta all'emergenza, le imprese che hanno costruito tali alloggi ad un costo intorno ai 3mila euro a metro quadro". E, ancora, proseguono le associazioni, "dopo 5 anni in alcuni di questi Progetti Case antisismici sono crollati i balconi e senza che ci fosse bisogno di un terremoto".



Bertolaso: "Roma terremotata, io ho curriculum" - "Non me ne vogliano i cittadini de L'Aquila ma Roma è una città terremotata, bombardata in cui si vive con difficoltà. Chi la ricostituisce? C'è chi fa polemica e chi si è gettato a lavorare. Io ci ho messo la faccia e ho un curriculum, gli altri?", aveva detto Bertolaso a Repubblica Tv.



"Orgoglioso per lavoro L'Aquila, calunnie solo di pochi" - "Non solo non mi vergogno ma sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto a L'Aquila. Tutto il sistema di Protezione Civile, i vigili del fuoco, le forze armate, le forze dell'ordine, il volontariato hanno svolto un lavoro esemplare, un gioco di squadra magnifico - ha poi spiegato Bertolaso al Tg1 - . Quelle che sono poi le calunnie scritte da pochi rappresentanti della società aquilana lasciano il tempo che trovano", ha concluso.