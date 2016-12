Sinodo, Papa: "Decentrare scelte"

In una Chiesa sinodale "non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione". Lo ha detto Papa Francesco davanti ai padri sinodali durante la commemorazione nell'Aula Paolo VI dei 50 anni del Sinodo dei Vescovi.