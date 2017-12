Sinistra, Pisapia: Sulla coscienza D'Alema non mi dia lezioni

Volano gli stracci tra Giuliano Pisapia e Massimo D'Alema. "Io devo rispondere alla mia coscienza per l'alleanza con il Pd di Matteo Renzi? Massimo D'Alema dovrebbe rispondere alla coscienza degli italiani", ha ha affermato il leader di Campo progressista. "Quando lui bombardava il Kosovo io ero nei campi profughi del Kosovo. Sulla coscienza preferirei che D'Alema non dia lezioni a nessuno, perlomeno a me", ha aggiunto.