Sinistra, Grasso: "M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi"

Arrivando all'assemblea nazionale di Liberi e Uguali, Pietro Grasso si sofferma anche sul nodo legato al possibile appoggio di Nicola Zingaretti alla presidenza della Regione Lazio: "Sarà oggetto di valutazione. Si tratterà di prendere contatti con la base, che si dovrà esprimere com'è nostro costume, e poi con Zingaretti". "Il pluralismo non può che essere qualcosa che arricchisce, certamente non depotenzia", risponde Grasso a chi gli fa notare che dentro Leu c'è chi si oppone al sostegno al candidato del Pd.



"Legge Severino non basta, candidati Leu rispettabili" - In merito ai possibili candidati di Leu, Grasso afferma: "Non valutiamo solo l'aspetto giudiziario, non basta la legge Severino: vogliamo portare in Parlamento donne e uomini rispettati e rispettabili. Non candideremo nelle liste estere alcun candidato residente in Italia".



"Da noi idee credibili, non diremo favole come il canone" - "Useremo ogni minuto per parlare ai cittadini delle nostre proposte - prosegue Grasso -. Lo faremo per ridare speranza al Paese con proposte serie e concrete a differenza delle irrealizzabili favole degli altri partiti. Se ne sono sentite: Renzi ha detto di voler abolire il canone Rai dopo averlo messo in bolletta. Berlusconi ne ha dette troppe, non riesco a pensare alla più clamorosa. Il discorso vale anche per Salvini e per i Cinque stelle. Siamo l'unica alternativa credibile".



"Altri aboliscono le tasse, noi il precariato" - Per Grasso è il lavoro ad essere al centro del programma politico di Leu: "Altri aboliscono le tasse, noi aboliamo il precariato. Ma le tutele non servono a nulla se non c'è il lavoro. E allora dobbiamo investire lì dove il lavoro possiamo davvero crearlo".



"Siamo gli eredi dell'antifascismo" - Il leader di Liberi Uguali afferma inoltre: "Lotteremo per i molti non per i pochi. Il nostro impegno non finirà il 4 marzo, abbiamo un progetto molto più ambizioso. Ci aspettano settimane di intensissimo lavoro: è solo l'inizio per cambiare l'Italia, per dare una svolta. I populismi soffiano sulle paure e noi abbiamo il coraggio di reagire e porre rimedio a tutto ciò. Siamo eredi degli uomini e delle donne che 70 anni fa ci liberarono dal fascismo dandoci la libertà, siamo orgogliosi di credere nella democrazia parlamentare e pronti a lottare fino in fondo per realizzare i principi della costituzione".