Sindaco Roma, Salvini: tanti nomi

"C'è un'abbondanza di nomi. Ci sono già in campo per la corsa a sindaco di Roma Marchini, Storace. Non so se c'è ancora Bertolaso, ho letto della Pivetti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini. A chi gli chiedeva se Alfio Marchini potesse essere un nome spendibile, Salvini ha ricordato che "se si ricostruisce il centrodestra, si deve dire che è alternativo al Pd e ai 5 Stelle". "Se i partiti non decidono, decidano i cittadini", ha poi aggiunto.