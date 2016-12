Sindaco Roma, Salvini: nessun accordo con Berlusconi in extremis

Per me sì, la questione è chiusa. Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto se la questione delle candidature a Roma sia conclusa in questo modo, senza un accordo con Silvio Berlusconi. Arrivando a un comizio elettorale a Varese, il segretario della Lega ha comunque aggiunto che a suo avviso ciò "non avrà" ripercussioni sul centrodestra in altre realtà.