Sindaco-prof nella bufera: confessa di non avere la laurea e si dimette

"Mi dimetterò il 25 novembre, dopo l'approvazione in Consiglio comunale del bilancio". Lo ha annunciato Giuseppe Pezzoni , il sindaco di Treviglio finito nella bufera dopo aver ammesso di non aver mai conseguito la laurea, pur insegnando da oltre vent'anni. Il primo cittadino del comune bergamasco, che era stato anche preside di una scuola superiore, ha confessato tutto via Facebook . Pezzoni è indagato per falso e truffa.

La confessione è del 23 settembre. Giuseppe Pezzoni ha insegnato per oltre vent'anni in un istituto salesiano del quale, dal 2009, era anche preside. Dopo aver ammesso di non aver mai conseguito il titolo di laurea, il professore ha lasciato l'incarico nella scuola superiore ma questo non ha evitato che partissero le indagini.



Il sindaco è indagato per falso e truffa e, con quattro dei cinque componenti della Giunta comunale, anche per abuso d'ufficio per presunti favoritismi a un privato in un progetto per la realizzazione di una cittadella della salute. L'annuncio delle dimissioni è arrivato oggi durante la conferenza stampa.



Ex Pdl, appoggiato da una maggioranza formata da Lega e da una lista civica, Pezzoni aveva già annunciato la sua ricandidatura. I piani sono cambiati dopo le due bufere che lo hanno travolto.