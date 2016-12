Sindaco Milano, Salvini: accelerare

"Adesso è arrivato il momento di decidere". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando del candidato sindaco di Milano del Centrodestra. "Siamo il primo movimento politico del Centrodestra, non siamo arroganti, ascoltiamo tutti gli altri me ora vediamo di fare in fretta perché i programmi ce li abbiamo", ha aggiunto. "La sinistra - ha poi attaccato - si sta scannando alle primarie con i cinesi in fila per votare tizio o caio".