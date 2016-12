Sindaco di Torino, la Lega Nord rompe con FI: no a Osvaldo Napoli

Il leader della Lega, Matteo Salvini, "scarica" il candidato sindaco di Torino di Forza Italia, Osvaldo Napoli. "Non è un candidato valido, si è perso troppo tempo. Se Berlusconi non vuole politici, ma imprenditori e professionisti, la persona giusta è il notaio Alberto Morano. Non imponiamo nulla a nessuno, ma non vedo alternative", ha spiegato. Anche a Roma il centrodestra si è diviso tra Guido Bertolaso, sponsorizzato da FI, e Giorgia Meloni.