28 aprile 2016 17:39 Sindaco di Roma, Berlusconi: "Con Guido Bertolaso appoggeremo Alfio Marchini" Lʼex capo della protezione civile: "Io in panchina per far vincere i moderati". Meloni e Raggi attaccano, Marchini: "Facciamo alleanze per liberare Roma"

"Con il dottor Guido Bertolaso abbiamo deciso di sostenere e fare nostra la candidatura dell'ingegner Alfio Marchini. Non è una scelta nuova. Marchini era stato la nostra prima opzione, ed era caduta per i veti posti da un alleato della coalizione". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una nota. Intanto anche Francesco Storace, candidato per La Destra, sta valutando un passo indietro in favore di Marchini.

Berlusconi: "Bertolaso responsabile" - "Con la stessa generosità e spirito di servizio con cui Bertolaso aveva messo da parte progetti molto importanti per candidarsi a sindaco - si legge ancora nella nota - oggi si è reso disponibile a ritirare la sua candidatura per convergere su quella nelle migliori condizioni per vincere. Per due volte, ha dimostrato grande responsabilità e amore per la città di Roma, che non dimenticheremo. D'altronde Roma e l'Italia avranno ancora bisogno di lui".



"Bisogna adottare soluzioni urgenti per Roma" - "Oggi - prosegue il partito di Berlusconi - la situazione di Roma è drammatica, e bisogna adottare delle soluzioni urgenti: per noi è insopportabile assistere allo stato di progressivo declino che sta conducendo Roma al collasso definitivo". E ancora: "Non possiamo permettere che i romani si trovino a scegliere fra la continuità della disastrosa gestione del Pd e l'avventurismo irresponsabile dei Cinque Stelle".



"Il Centrodestra riprenda un cammino comune" - "Ci auguriamo - conclude la nota di Fi - che superando questa dolorosa divisione tutto il Centrodestra, tutti coloro che non vogliono consegnare Roma ai grillini o alla sinistra, possano ritrovarsi e riprendere un cammino comune. In questo senso rivolgiamo un appello ai nostri amici del Centrodestra: siamo ancora in tempo perché tutti convergano, come noi abbiamo fatto, sul candidato che ha la più alta possibilità di successo".