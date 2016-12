Sindaco a Roma, Meloni lancia la sua campagna elettorale: "Io non aspetto, corro per vincere"

Prima di sedere sulla poltroncina bianca con vista su piazza del Popolo e rispondere alle domande, la Meloni ha voluto lanciare l'ultimo appello al "buonsenso" a Berlusconi. "Le mie porte sono aperte a tutti ma non aspettiamo più nessuno - sottolinea -. Di fronte a un'occasione così importante è secondaria la tattica di partito. Ho deciso di candidarmi quando ho capito che Bertolaso è un candidato che non può arrivare minimamente al ballottaggio. Spero che gli altri abbiano altrettanto buonsenso".



A rincarare la dose è anche Salvini. "Berlusconi - le parole del leader leghista - ha di fianco alcuni pessimi consiglieri che rischiano di rovinarlo. Lui è bravo a far di conto ma di fianco c'è qualcuno che lo vuole far perdere. Chi non appoggia Meloni aiuta Renzi e chi aiuta Renzi non sarà alleato della Lega". Tra bandiere tricolore, palloncini, cori e il Cupolone a fare da sfondo, la Meloni avverte che "al ballottaggio gli apparentamenti non li facciamo". Poi, in un'intervista di poco meno di un'ora, affronta i principali temi che accompagneranno la sua corsa verso il Campidoglio, dalla lotta all'abusivismo commerciale al pugno duro nei confronti di rom e immigrati e contro l'accattonaggio, specie dei bambini. E poi una promessa: "Ci sarà una totale discontinuità" anche con l'esperienza Alemanno, "rispetto a quella incapacità di rompere gli schemi di potere del passato".



L'inno d'Italia e l'immancabile selfie con gli elettori sullo sfondo chiudono l'ennesima frenetica giornata del centrodestra.