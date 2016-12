Silvio Berlusconi smentisce: "Non ho mai pensato di rottamare Forza Italia"

17:28 - "Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai ha pensato di 'rottamare' Forza Italia, né tantomeno lavorato per farlo". Lo afferma una nota di Fi, definendo "fantasiose illazioni" le ipotesi "in merito alla volontà" del leader di centrodestra "di dare vita a nuove formazioni politiche".

"Leggiamo su articoli di cosiddetto "retroscena" pubblicati oggi da Repubblica e dal Messaggero - si legge nella nota - fantasiose illazioni in merito alla volontà del presidente Berlusconi di dare vita a nuove formazioni politiche".



"Questo continuo ricorso a ricostruzioni giornalistiche totalmente infondate - conclude la nota - contribuisce unicamente a far perdere credibilità a chi dovrebbe fare informazione e raccontare la verità dei fatti".



Negli articoli si fa riferimento alla presunta volontà del leader di Forza Italia di dar vita a una nuova formazione politica: Forza Silvio.



Matteoli: "Leggo con piacere la smentita" - "Leggo con piacere la smentita di Berlusconi di taluni retroscena sulla nascita di un nuovo soggetto politico al posto di Forza Italia. Non abbiamo bisogno di lifting". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli. "Non è cambiando i simboli o i nomi - spiega Matteoli - che i partiti diventano più efficaci sul piano dei contenuti politici e che così provano a risolvere i problemi della gente o quelli organizzativi interni. Abbiamo bisogno di unità, e di mettere a frutto i contenuti politici, le proposte, gli ideali, i valori del centrodestra su cui si riconoscono tanti milioni di italiani".