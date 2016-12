Silvio Berlusconi "salva" l'Italicum Rinato l'asse con Alfano,Salvini isolato

12:36 - Il leader di Fi Silvio Berlusconi, salvando l'Italicum, ha dimostrato di rispettare il Patto del Nazareno. Strigliati i frondisti, ora punta a ricompattare attorno a sé gli ex alleati centristi. Il disgelo con Angelino Alfano era in corso da settimane e la partita per il Colle potrebbe portare alla rinascita dell'asse con il leader di Ncd. Ciò implica un allontanamento dal leghista Matteo Salvini, sempre più convinto che non serva una coalizione di centrodestra.

"Oggi abbiamo una linea politica chiara: rimettere insieme tutti i moderati per arrivare a un bipolarismo maturo, spiega Paolo Romani, capogruppo di Forza Italia al Senato. Dopo la spaccatura del Pd sull'Italicum, i voti di Fi diventano determinanti sulle riforme. "I democratici - sottolinea infatti Romani - non hanno più una maggioranza in Senato, siamo tornati ad essere centrali".