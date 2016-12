Silvio Berlusconi: "Riforma costituzionale pericolosa, ora referendum"

Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, quella votata in via definitiva dal Senato è "una riforma sbagliata e pericolosa". Berlusconi promette battaglia "al referendum per difendere la Repubblica Italiana dalla voglia di potere di un premier mai eletto. La Costituzione è la Carta fondamentale della nostra Repubblica. Andava migliorata, dove necessario, tutti insieme, con il contributo di tutte le forze politiche, nessuna esclusa".