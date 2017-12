"Resto in campo per la responsabilità e l'amore che sento per il mio Paese": così Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio 105. Il leader di Forza Italia ha illustrato agli ascoltatori i punti del suo programma di governo ed ha sferrato un nuovo attacco ai Cinque Stelle, definiti prima "professionisti del nulla ed oggi della politica, disposti a tutto per una poltrona". E sulle imposte, Berlusconi ha commentato: "Pagare tante tasse per avere una Pubblica Amministrazione inefficiente è inaccettabile".