Silvio Berlusconi propone "assegno d'emergenza per chi non ce la fa"

"Un assegno d'emergenza per chi non ce la fa". E' una delle proposte annunciate dal leader di Forza Italia, Silvio Berluscon i , per quando "il centrodestra tornerà al governo". "Questo esecutivo di sinistra non è in grado di fare nulla di ciò che servirebbe al Paese", ha aggiunto durante un comizio a Marina di Pietrasanta a sostegno del candidato sindaco Massimo Mallegni.

"Va realizzata la riforma liberale - ha proseguito - per uno sviluppo del Paese: meno tasse sulle famiglie, sulle imprese e sul lavoro". "Abbiamo bisogno di un lungo convincimento di tutti quegli italiani rassegnati che non sono andati a votare, e quindi non è un male che le elezioni siano nel 2018", ha ribadito.



"I sondaggi e il risultato globale danno la Lega al 14,1% e Forza Italia al 13,6%. Fi ha subito la non presenza del suo leader per un anno dalle televisioni e dalle radio, la Lega ha avuto il suo leader 6 ore alla settimana in televisione", ha messo in luce Berlusconi sottolineando come sia "un miracolo che Forza Italia sia ancora lì a meno di un punto dalla Lega".