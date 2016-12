Silvio Berlusconi promette battaglia: "Democrazia sospesa, si torni al voto"

Nessun "grande freddo" con gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia: "Stiamo implementando una collaborazione cordiale e sistematica nelle aule parlamentari e sul territorio - ha spiegato Berlusconi -. Stiamo anche lavorando con serietà e determinazione sulle candidature alle amministrative per presentare i candidati migliori".



"Milano, Sala foglia di fico di Renzi" - E proprio sul tema amministrative, il leader di Forza Italia non ha svelato nomi. Neppure per l'attesa sfida di Milano: "Il candidato lo decideremo al momento opportuno. Che non è ancora arrivato. Lei sa che abbiamo diversi ottimi candidati disponibili, uno dei quali ben noto ai lettori del Giornale - ha detto al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, dato tra i papabili -. Quanto a Giuseppe Sala, è un moderato e un manager capace. Ricordo come ha lavorato con noi ai tempi della giunta Moratti. C'è chi dice addirittura che avremmo potuto candidarlo noi. E' la foglia di fico che Renzi vuol offrire al Pd per far dimenticare i danni creati dalla giunta Pisapia e avere una chance di vincere a Milano".