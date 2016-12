Silvio Berlusconi: presto ancora nonno, da Eleonora una nipotina

"Presto sarò ancora nonno, per la nona volta". Lo ha detto Silvio Berlusconi aggiungendo: "Ho saputo da poco che mi arriva una nuova nipotina". La bimba è attesa dalla figlia Eleonora . Il leader di Fi ha scherzato sempre sulla sua età, 79 anni, per confessare che stamani si è "svegliato con un fastidioso dolore alla spalla destra".

Proprio questo fastidio è stato probabilmente il motivo per cui il leader di Fi non si è presentato di persona all'appuntamento milanese, a sostegno del candidato sindaco Parisi,come annunciato. In realtà nel suo intervento Berlusconi ha spiegato che stava "già venendo lì, ma sono stato fermato perché mi hanno detto (gli organizzatori, ndr) che le metropolitane non funzionavano".