Silvio Berlusconi: "Presenteremo una nuova Forza Italia per vincere"

"Se questo vecchietto andasse in vacanza, come suo diritto, Forza Italia per i sondaggisti avrebbe il 4%", afferma poi sicuro e ribadisce: "Solo con me si può raggiungere il 40%".



A chi invece gli chiedeva quando farà il nome del candidato sindaco di Milano, spiega che "bisogna vedersi con gli altri alleati, loro vogliono aspettare il nome del candidato della sinistra". "No" invece all'ipotesi di una candidatura di Paolo Del Debbio.