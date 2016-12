Silvio Berlusconi: "Non chiuderemo Fi" "Notizia è una fantasiosa indiscrezione"

14:07 - Silvio Berlusconi in una nota definisce come "notizie senza alcun fondamento" le indiscrezioni secondo cui vorrebbe "chiudere Forza Italia". Per il presidente Fi è "una fantasiosa indiscrezione" l'ipotesi di "indebitamento del movimento" e quella "di un cambiamento del nome". "Forza Italia è ormai nella storia di tutti noi", scrive.

"Rimango letteralmente sconcertato nel leggere alcune vere e proprie fantasie riportate in alcuni articoli di cosiddetto 'retroscena', e in particolare su La Repubblica, Il Giornale e Libero, notizie senza alcun fondamento, circa una mia presunta volontà di chiudere Forza Italia. Niente di più falso", ribadisce Berlusconi nella nota.



"Fra le motivazioni di questa fantasiosa indiscrezione - prosegue - ci sarebbe anche l'indebitamento del movimento. Ma dovrebbe essere noto a tutti che i costi di venti anni di battaglie azzurre per la libertà sono stati garantiti da mie fideiussioni, delle quali risponderei dunque personalmente". "Del tutto infondata - sottolinea - anche l'ipotesi di un cambiamento del nome: Forza Italia è ormai nella storia di tutti noi".



"La recente decisione di far confluire i club in Forza Italia, così come l'impegno che in queste settimane stiamo profondendo per la ricostruzione di una coalizione dei moderati, anche in vista delle imminenti elezioni regionali - conclude - dimostra che il movimento continuerà a svolgere pienamente un ruolo da protagonista per ritrovare l'unità del centrodestra nell'interesse del Paese".