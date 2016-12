Silvio Berlusconi: "La riforma della giustizia desta molte preoccupazioni"

"Bisogna fare di Forza Italia la rappresentante di tutti i moderati, maggioritaria nel Paese, che possa prendere in mano il governo e garantire a tutti una totale assoluta libertà". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata ad un'iniziativa di Fi a Civitanova Marche. "E' venuto il momento di reagire. C'è una sola possibilità - ha aggiunto - per far diventare l'Italia un Paese governabile: riuscire a trasformare il ceto medio in maggioranza politica".

"Sappiamo di doverci molto, molto preoccupare perché i giustizialisti non possano prevalere con norme che limitino la nostra libertà", ha proseguito il leader di Forza Italia. "La nostra situazione è tale che non si può più definire una democrazia. Siamo paralizzati da un assetto istituzionale che non si può cambiare dal 1948 e che rende ingovernabile il nostro Paese", ha spiegato. Berlusconi ha citato Mani pulite, e "altri tre colpi di Stato che abbiamo subito sul nostro corpo".



Berlusconi ha quindi detto di avere "il sogno di vincere con una Forza Italia da sola, senza alleati, per poter disporre di una chiara maggioranza in Parlamento. Vorrei una maggioranza in grado di formare e sostenere un governo totalmente composto da nostri ministri". "So che è una follia - ha osservato - ma sono convinto si possa fare".



"Siamo minoranza, ma ce la metteremo tutta" - "Siamo minoranza, la nostra voce non può essere una voce incisiva, che determina il cambiamento della politica. Ma ce la metteremo tutta - ha detto ancora Berlusconi - perché dobbiamo difendere le riforme, dobbiamo criticare il governo per i suoi errori, dobbiamo battere i pugni per contrastare politiche estere che troviamo insensate ma soltanto avendo la maggioranza saremo determinanti".



"Convincere il 50% degli elettori delusi" - "Credo che noi questo 48-50% di elettori che non hanno votato alle Europee, e che arrivano a 24 milioni, possiamo arrivare a convincerli", ha poi ribadito il leader di Forza Italia, spronando i militanti di Forza Italia delle Marche a rivolgersi all'elettorato che ha disertato le urne. "E' una follia ma è possibile. Quasi il 50% dei cittadini non intende andare a votare. Sono cittadini disgustati, delusi, indecisi, che si sono rassegnati. A loro i politici sembrano tutti uguali: inutili, inconcludenti, addirittura dannosi". Ma Berlusconi è convinto che Forza Italia può riconquistarli.