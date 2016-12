Silvio Berlusconi: "In settimana il nome del candidato per Milano"

"Vinciamo di sicuro noi a Milano, dobbiamo riunirci come centrodestra per dare un nome su cui tutti sono d'accordo". Silvio Berlusconi ha risposto così alle domande sul candidato sindaco per Milano 2016. Il leader di Fi ha assicurato che l'accordo si troverà "entro una settimana circa".

"Nei prossimi giorni incontrerò Matteo Salvini, che mi ha corretto dicendo che lui parla alla testa e al cuore: è vero, ma prima di parlare alla testa e al cuore lui parla alla pancia". L'ex premier ha parlato così intervenendo alla scuola di formazione politica di Forza Italia. Berlusconi ha inoltre sostenuto che attraverso un'alleanza con Lega e Fratelli d'Italia "supereremo la sinistra perché il Pd che è da solo".



"Io in campo perché la situazione precipita" - "Volevo tornare quando fossi stato sicuro dello splendore di una piena e totale innocenza (con una pronuncia della Corte di Strasburgo, ndr), ma i tempi sono precipitati". Berlusconi commenta così la sua decisione di "restare" in campo, e aggiunge: "Torneremo a essere quello per cui siamo scesi in campo, un popolo di italiani che amano la libertà, la democrazie e gli altri italiani".