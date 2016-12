Silvio Berlusconi: "Il referendum potrebbe dar vita a una dittatura della sinistra"

"E' una riforma pasticciata , sbagliata e pericolosa": Silvio Berlusconi ribadisce il No al referendum con un video su Facebook. Il leader del centrodestra afferma che le modifiche previste dalla riforma costituzionale "non renderebbero le istituzioni più efficienti e meno costose". Berlusconi sottolinea anche come con il Sì si rischierebbe uno sbilanciamento dei poteri con "una dittatura di un uomo solo al comando, una dittatura della sinistra ".

Il No di Forza Italia è dovuto anche alla volontà del partito di "aprire la possibilità a una nuova riforma condivisa". Secondo Silvio Berlusconi è stato Renzi ad aver trasformato il referendum in una sfida politica poiché sarebbe per lui l'ultima possibilità di ottenere "quella legittimazione popolare che non ha mai avuto". Il voto sarebbe quindi anche "un voto sul governo, un voto che non può essere negativo".



Il leader di Forza Italia, inoltre, ha ricordato agli italiani: "E' necessario andare a votare: non farlo non è il modo di esprimere il proprio dissenso ma rischia di essere un voto a favore perché questo è un referendum senza quorum".