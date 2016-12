Silvio Berlusconi: "Il governo si regge sui voti di 148 deputati illegittimi"

08:11 - Dalla cena del Ppe che si è svolta a Milano, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi attacca il governo Renzi. "Questo governo si regge alla Camera su 148 deputati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale - ha detto - e al Senato da 32 senatori eletti con il centrodestra, che poi hanno deciso di fare la stampella della sinistra".

Berlusconi: governo Renzi illegittimo di Enrico Laurelli

Per il leader di Forza Italia si è trattato del rientro ufficiale nel Ppe. "Con stasera Silvio Berlusconi rientra nel Partito popolare europeo dopo una lunga assenza" ha detto parlando di se stesso davanti a oltre 150 persone riunite per l'occasione. Berlusconi ha insistito sull'illegittimità dell'esecutivo, ricordando che "in Italia in questo momento la democrazia è sospesa, con il terzo governo consecutivo non eletto dal popolo. Io sono stato l'ultimo presidente del Consiglio eletto, nel 2008".



Sul futuro del centrodestra italiano ha detto di aver "cominciato a lavorare per costruire un assetto simile a quello della più grande democrazia del mondo, gli Usa. Vogliamo costruire una grande forza democratica sul modello dei Repubblicani, che esprima la maggioranza del nostro Paese, fatta di moderati e liberali".



Sulla sua situazione personale ha invece espresso ancora una volta ottimismo. "Sono certo che sarò reintegrato nella piena innocenza dalla sentenza della Corte Europea di Strasburgo" ha detto.