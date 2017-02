Silvio Berlusconi: "Gli italiani vogliono tornare a votare"

"Una cosa dev'essere chiara: io credo che gli italiani, non solo Renzi, abbiano fretta di tornare alle urne, dopo quattro governi non eletti dal popolo. L'ultima volta che gli italiani hanno potuto indicare un presidente del Consiglio è stato nel 2008, con il governo Berlusconi. Lo so che formalmente la lettera della Costituzione non è stata violata, ma la sostanza e lo spirito?. Così Silvio Berlusconi in un colloquio con il Fatto Quotidiano.