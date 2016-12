"Sono sereno, mi affido a Dio e ai medici". Lo dice Silvio Berlusconi in una nota diffusa dall'ospedale. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato affetto - aggiunge -. Da qui seguo le vicende politiche in vista dei ballottaggi e chiedo a donne e uomini di Forza Italia il massimo impegno per far prevalere i candidati del centrodestra". E assicura: "Forza Italia è pienamente operativa".

Entro la prossima settimana, il leader di Forza Italia si sottoporrà a un intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica. L'operazione durerà circa quattro ore e verrà realizzata dal professor Ottavio Alfieri, primario di cardiochirurgia al San Raffaele e professionista apprezzato a livello mondiale. "Nel giro di un mese il presidente tornerà più forte di prima", ha dichiarato il suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo.



"Grazie a tutti per l'affetto" - Berlusconi ha manifestato anche su Facebook la sua gratitudine nei confronti di chi gli ha tributato messaggi di affetto e solidarietà. "Mi hanno davvero commosso - ha scritto in un post -. Non dimenticherò le parole di amici, esponenti politici, collaboratori di una vita di lavoro, moltissimi sostenitori che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza con calore straordinario".



Marina Berlusconi: "L'umore di mio padre è buono" - Presso l'istituto milanese è giunta anche Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, per far visita al padre ricoverato da martedì. "L'umore di mio padre è buono", ha dichiarato.