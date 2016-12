Silvio Berlusconi: "Con Renzi collaborazione anche per il Quirinale"

15:12 - Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "riunire tutto il centrodestra oggi diviso è una necessità, un dovere e anche un augurio". Rispondendo a una domanda sui rapporti con l'Ncd di Angelino Alfano, Berlusconi ha detto di augurarsi che "dopo le divisioni personali si lavori tutti insieme per ragioni superiori". "Con Renzi non abbiamo fatto ancora alcun nome per il Quirinale - ha poi detto - ma nei fatti è utile continuare la collaborazione".

Per Berlusconi "è pensabile e augurabile che centrodestra e centrosinistra convergano per eleggere al Quirinale qualcuno che dia ad entrambi garanzie di saggezza e di equilibrio. Lo dice la situazione dei numeri in Parlamento".



Il leader di Forza Italia ha parlato a Milano, in occasione della presentazione del libro di Michaela Biancofiore, all'Unione del commercio. Oltre ai rapporti con Renzi e il centrosinistra ("sosteniamo il patto del Nazareno perché sentiamo forte l'esigenza di governare questo Paese, arrivando a un sistema monocamerale e bipartitico. Sarà un percorso lungo"), Berlusconi ha affrontato in particolare la situazione del centrodestra.



"Speriamo che qualcuno arrivi a essere riconosciuto come leader maximo di tutti i partiti che possono fondersi assieme - ha spiegato - al momento il centrodestra è in difficoltà nel confrontarsi con la sinistra che ha un nuovo protagonista che ha cambiato la vecchia sinistra".



Per quanto il Patto del Nazareno sia destinato a durare a lungo, Berlusconi ha spiegato come con Renzi ci siano delle divergenze sul sistema elettorale. "Se il premio di maggioranza del 55% va al partito che arriva per esempio al 33% - ha spiegato il leader di Fi - credo che sia al di là della Costituzione. E poi a sinistra c'è un partito che alle elezioni europee ha preso il 40% mentre nel centrodestra non tutti sarebbero in un'unica lista: andare a elezione con una maggioranza che va non alla coalizione ma al partito significa essere sconfitti, per questo ho detto di no".



Se leader maximo per il centrodestra dev'essere, per Berlusconi questo non sarà Matteo Salvini. "Ho un'amicizia vera con Umberto Bossi, è spesso a cena da me - ha detto -. E quando Matteo Salvini ha detto che voleva essere il leader del centrodestra, Bossi ha detto 'No', il leader è ancora Silvio Berlusconi". Però al momento non pare esserci qualcuno nemmeno in Forza Italia. "Cerco sempre qualcuno che possa continuare dopo di me - spiega - non sono io che devo indicare il mio successore, è la gente che deve farlo credendoci. Finora in Fi non c'è stato alcuno che abbia guadagnato tali consenso e trasporto per prendersi la leadership, anche se abbiamo tanti bravi giovani".



Berlusconi ha partecipato alla presentazione indossando in gran parte del tempo degli occhiali da sole, per una ricaduta dell'uveite. ''Vi chiedo scusa per gli occhiali da sole - ha spiegato alla platea - ma mi lacrima l'occhio sinistro: quella maledetta statuetta (l'aggressione a Milano nel 2009, ndr) mi ha fatto saltare quattro denti e quasi un occhio, l'uveite mi è tornata proprio ora''. Una battuta, il leader di Fi, l'ha riservata anche al maltempo: ''Sono venuto in canotto - ha sorriso Berlusconi dopo essere arrivato in auto da Arcore in centro a Milano -, a casa mia c'è il lago''.