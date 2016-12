5 novembre 2014 Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi Nuovo incontro con il premier Renzi sulla legge elettorale. Il vertice tra i due leader è durato oltre due ore Tweet google 0 Invia ad un amico

16:36 - Il leader di Fi Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, accompagnato da Gianni Letta, ha incontrato il premier Matteo Renzi. Presente anche Denis Verdini. In agenda, tra le altre cose, la nuova legge elettorale. L'incontro è durato oltre due ore.

Probabile che i due leader abbiano discusso anche del superamento dello stallo per l'elezione dei componenti della Consulta.



La riforma della legge elettorale in cassaforte entro dicembre in commissione Affari Costituzionali al Senato. E' questo uno dei punti che sarebbero emersi - secondo fonti parlamentari - nel corso della riunione di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Matteo Renzi e i vertici Pd. Nella riunione sarebbe stata confermata l'accelerazione sull'Italicum mentre è stato confermato che a Silvio Berlusconi sarebbe stato proposto il premio alla lista e non alla coalizione.