Sicilia, urne aperte per le regionali: ultimo test prima delle politiche

Urne aperte dalle 8 in Sicilia per le elezioni regionali, ultima tornata elettorale prima delle politiche e test decisivo per partiti e coalizioni. Gli elettori dovranno scegliere fra quattro candidati: Nello Musumeci (centrodestra), Giancarlo Cancelleri (M5s), Fabrizio Micari (centrosinistra) e Claudio Fava (Mdp e Si). Intanto la polemica sullo scrutinio organizzato a 10 ore dalla chiusura del voto infiamma la giornata del silenzio elettorale.